Трампу могут быть предъявлены дополнительные обвинения на основании секретных документов

Министерство юстиции США выдвинуло дополнительные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу за ненадлежащее обращение с секретными материалами.
Флорида сообщила, что «добавлена статья 32, согласно которой Дональд Трамп обвиняется по другому пункту — незаконное приобретение информация защиты», — говорится в тексте.
Кроме того, появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. Согласно судебным документам, он и еще один фигурант дела Уолтер Наута пытались уничтожить запись камеры наблюдения летом 2022 года. Трамп также фигурирует в качестве ответчика по делу.
Кроме того, Де Оливейру обвиняют в даче ложных показаний и помощи Науте в перемещении ящиков с секретными документами в поместье бывшего главы администрации США. .
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