Трампу предъявили еще два обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп был согласно обвинительному заключению, опубликованному во вторник, 1 августа, ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, связанного со вторжением в Капитолий 6 января 2021 года и попыткой фальсификации выборов. Трампу инкриминируют четыре пункта: заговор с целью обмана правительства, вмешательство в официальные разбирательства, попытку вмешательства в официальные разбирательства и заговор с целью нарушения прав американских граждан.

Согласно документу, 2021 г., 6 января, Трамп и его соратники пытались повлиять на законодателей, чтобы они отменили официальное признание результатов президентских выборов, основываясь на ложных заявлениях о мошенничестве, а также применяя насилие и хаос. По словам специального прокурора Джека Смита, причиной атаки на Капитолий могла быть ложь Трампа. Как говорится в обвинительном заключении, ему предъявлено обвинение в даче ложных показаний. «Ложь подсудимого направлена ​​на то, чтобы помешать процессу подведения и удостоверения результатов президентских выборов, что является основной задачей правительства США», — сказал Смит.

Вместе с Трампом обвинения были предъявлены еще шести неназванным лицам, но среди них есть адвокаты, которые помогали ему распространять заявления о фальсификациях на выборах. Это уже третье уголовное дело против Трампа.