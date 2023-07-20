Трампу предъявили три обвинения в рамках дела «Атака на Капитолий»

Министерство юстиции США выдвинуло три обвинения против бывшего президента Дональда Трампа по делу о вторжении в Капитолий 6 января 2021 года. Об этом сообщает NBC News.

Новые обвинения включают преступный сговор с целью обмана властей США и фальсификацию свидетелей. Теперь суд должен одобрить обвинения Министерства юстиции.

18 июля Трамп заявил, что ожидает ареста по обвинениям, связанным с событиями 6 января 2021 г., в ходе которых его сторонники штурмовали здание Капитолий. Специальный прокурор Джек Смит сообщил ему, что он находится под федеральным расследованием.

Трамп заявил, что так называемое большое жюри или “большое жюри” должно предстать перед судом. Это означает «почти всегда арест и обвинение».

Это уже третье уголовное обвинение против Трампа.

Ранее он был признан виновным о сексуальных домогательствах и клевете в отношении писательницы Джин Кэрролл. Суд обязал его выплатить потерпевшему 5 миллионов долларов компенсации.

Еще одно дело против Трампа связано с хранением секретных документов. 9 июня 2023 г. прокуратура США предъявила соответствующие обвинения.