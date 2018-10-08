«Транснефть» купила у «Суммы» долю в НМТП за 750 млн долларов

ПАО «Транснефть» закрыло сделку по выкупу у группы «Сумма» доли в совместном предприятии, контролирующем Новороссийский морской торговый порт.

«Закрытие сделки было осуществлено путем приобретения 100% акций в совместном предприятии Novoport Holding, принадлежавшем на паритетных условиях ПАО «Транснефть» и группе «Сумма» и контролировавшем 50,1% НМТП», — говорится в сообщении ПАО «Транснефть».

Сделку закрыли за счет заемных средств. Это не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки компании. В «Сумме» подтвердили закрытие сделки на рыночных условиях, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», братьев Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова арестовали 30 марта. В июне по уголовному делу совладельца группы «Сумма» арестовали счета и активы Новороссийского морского торгового порта. Позже арест сняли.

Магомедовых обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Еще одним фигурантом дела является бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что братья Магомедовы мешали строить порт в Краснодарском крае.

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