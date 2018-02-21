«Транснефть» сообщила в ФСБ о проблемном танкере в Новороссийске

В компании заявили, что с 31 января заблокирована работа порта по вине капитана, действующего в интересах танкера «Пенелопа».

О ситуации с отгрузкой нефтепродуктов на экспорт в порту Новороссийск говорится в письме президента монополии Николая Токарева министру транспорта Максиму Соколову.

В обращении говорится, что работа порта Новороссийск на причалах ПАО НМТП фактически заблокирована, остановлены отгрузки экспортных партий нефтепродуктов и минудобрений, простаивают вагоны, подтвержденные и готовые к погрузке суда на рейде. Это приводит к дезорганизации работы в порту.

ПАО НМТП требует от капитана порта принять меры по разрешению ситуации и прекращению незаконного вмешательства в коммерческие отношения терминала с клиентами. По мнению «Транснефти», капитан порта превышает свои должностные полномочия и не выполняет прямые функции.

В письме поясняется, что цель действий капитана — обеспечение первоочередной перевалки танкера «Пенелопа», обработка любых других судов поставлена капиталом под условие загрузки указанного танкера.

Грузовую обработку танкера «Пенелопа» невозможно осуществить из-за отсутствия у представителей судовладельцев в порту надлежаще оформленных документов на груз, о чем НМТП неоднократно уведомлял капитана порта, судового агента, а также грузоотправителя НК «Роснефть».

В настоящее время в течение нескольких суток «Пенелопа» по указанию капитана порта пришвартована к причалу N27 и препятствует обработке других танкеров, сообщает «Интерфакс».

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