Транспортная прокуратура открыла горячую линию по нарушениям в период ЧМ-2018

По телефону можно сообщить о нарушениях требований законодательства на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также на объектах транспортной инфраструктуры.

Как рассказала представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, телефон горячей линии — 8-495-785-70-00, добавочный номер — 169.

На горячую линию можно обратиться по вопросам обоснованности действий работников транспортной полиции и подразделений транспортной безопасности, стоимости проезда, а также нарушений со стороны работников мест общественного питания на вокзалах, в аэропортах и на территории речных портов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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