Трассу «Формулы-1» в Сочи передадут некоммерческой организации

«Росгонки» планируют сделать автодром круглогодичным.

Трассу «Формулы-1» в Сочи могут безвозмездно передать в собственность специализированной некоммерческой организации АНО «Росгонки», следует из уведомления о начале разработки законопроекта, которое сегодня опубликовал Минфин.

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов сообщил, что вариант передачи автодрома на баланс компании прорабатывается. В НАО «Центр «Омега» также подтвердили передачу автодрома.

Компания-промоутер «Росгонки» была зарегистрирована в форме автономной некоммерческой организации 1 декабря 2017 года. Учредителями стали «Центр Омега», Российская автомобильная федерация и титульный спонсор сочинского Гран-при ВТБ, сообщает РБК.

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