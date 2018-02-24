Трассу к Крымскому мосту на Кубани включили в перечень дорог федерального значения

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ 24 февраля опубликовали на сайте кабмина.

Постановлением автодорога Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь включается в перечень дорог федерального значения.

В документе говорится, что это необходимо для формирования автомобильного подхода к Керченскому мосту по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию, будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети.

Автомобильная дорога проходит по одному из основных транспортных направлений Краснодарского края, связывает между собой автомобильные дороги общего пользования федерального значения и обеспечивает более короткий маршрут по направлению из центральной части России к Керченскому мосту и паромным переправам по сравнению с существующими маршрутами по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

В пояснительной записке отмечается, что передача дороги в федеральную собственность позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учетом реконструкции имеющихся «узких мест», что необходимо для формирования эффективной транзитной транспортной сети Краснодарского края.

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