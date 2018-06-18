Трассу Сочи — Кавминводы построят за счет государственно-частного партнерства

В Карачаево-Черкесской Республике состоялось заседание по вопросам строительства новой автомобильной дороги, которая в перспективе соединит регион Кавказских Минеральных вод и кубанский курорт.

Участники совещания рассмотрели два основных вопроса: трассировка будущей автомобильной дороги и способы реализации проекта. Наиболее целесообразной признали схему осуществления строительства за счет государственно-частного партнерства.

Предварительная проработка трассировки новой трассы Адлер — Пятигорск определила самые перспективные маршруты. Планируется, что дорога пройдет через Красную Поляну, Псемен, Зеленчукскую, Черкесск, Карачаевск и Кисловодск.

«Реализация проекта обеспечит оптимальную транспортную связь курортов, расположенных на территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики с курортами Краснодарского края, увеличит туристический поток в обе стороны между Северо-Кавказским и Южным федеральными округами», — цитирует заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрия Прончатова пресс-служба «Росавтодора».

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