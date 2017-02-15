Тренер ФК «Краснодар»: Ари не сыграет с «Фенербахче» и может покинуть клуб

Главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов 15 февраля рассказал, что нападающий «быков» Ари не примет участие в предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдет, а к этому матчу он не готовится», — цитирует Шалимова «Чемпионат.com».

По данным СМИ, китайский «Хэнань Цзянье» готов увеличить оклад 31-летнего бразильца в три раза, предложив футболисту 3 млн евро в год.

«Ари согласен на переход в чемпионат Китая, но сторонам необходимо определить сумму отступных за его трансфер», — цитируют источник в краснодарском клубе «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань», ранее СМИ сообщали, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что бразилец останется в «Краснодаре».

Клуб рассматривал возможность расторжения контракта с Ари по обоюдному согласию. Причиной такого решения называют недовольство работой бразильца на сборах.

«Быки» на январских сборах в Объединенных Арабских Эмиратах в товарищеском матче разгромили «Хэнань Цзянье» со счетом 5:0.

О том, где сейчас выступают бывшие игроки ФК «Краснодар», вы можете узнать здесь.

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