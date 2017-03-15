Тренер ФК «Краснодар» Шалимов: Окриашвили из-за травмы выбыл надолго

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили из-за полученной травмы в матче с 19-го тура РФПЛ, предположительно, не скоро присоединится к команде на матчах.

Об этом 15 марта рассказал главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

«По Окриашвили. Пока, по информации, травма крестообразных связок. Выбыл надолго», — сказал Шалимов.

Окриашвили получил травму в выездном матче с «Локомотивом», выйдя на замену на 73-й минуте вместо Виктора Классона, передает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», форвард «Краснодара» Федор Смолов получил травму 5 марта во время домашнего матча со «Спартаком». Он рассчитывает присоединиться команде не раньше апреля. Ближайшие матчи также пропустит травмированный голкипер Станислав Крицюк.

Футбольный клуб «Краснодар» 13 марта одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:2.

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