Тренер ФК «Кубань»: бояться «Спартака» нет смысла

Евгений Калешин рассказал об игровой схеме, которую планирует применить на матче Кубка России против чемпиона страны.

«Сама по себе схема не играет никакой роли. Все, что происходит в обороне перед нашей штрафной, — это все очень предсказуемые вещи, а то, что отличает действительно гибкую команду от негибкой, это именно действия в атаке. Потому что именно там идет максимальная ротация игроков, максимальный креатив — там. В обороне никакого креатива не может быть», — отметил наставник «желто-зеленых».

Он отметил, что если отказаться от контригры или серьезной собственной игры, то можно не найти что-то новое и потерять свое.

«Команда должна придерживаться определенного стиля и собственной игры, философии своей игры, несмотря на то, что приедет «Спартак». Да, приедет чемпион, но бояться его здесь, в Краснодаре, на своем стадионе, мне кажется, нет смысла. Нужно продолжать совершенствовать свою игру», — цитирует Евгения Калешина пресс-служба «Кубани».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 сентября «желто-зеленые» в 1/16 Кубка России встретятся с московским «Спартаком».

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