Тренер ФК «Кубань» Евгений Калешин пропустит два матча и заплатит штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел протоколы матчей 5-го тура первенства России по футболу.

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин пропустит два матча. Его также оштрафовали на 20 тыс. рублей. Калешина наказали за оскорбительное поведение в отношении официального лица во время матча с «Динамо-СПб».

За неспортивное поведение во время матча защитника «Кубани» Сергея Бендзя оштрафовали на 10 тыс. рублей и дисквалифицировали на одну игру за красную карточку, полученную в матче с питерской командой, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «желто-зеленые» 30 июля вничью сыграли с «Динамо» — 2:2.

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