Тренер ГК «Кубань» Трефилов начнет присутствовать на играх команды с конца апреля

Об этом сообщил руководитель клуба Сергей Вальтер.

По словам генерального директора клуба, Евгений Трефилов может появиться на матчах ГК «Кубань» в конце апреля. Реабилитация тренера займет еще около 15 дней. Скорее всего, Трефилов будет присутствовать на первых домашних встречах, которые пройдут в конце апреля.

«Именно присутствовать, а не руководить игрой команды на площадке», — подчеркнул Вальтер.

По его словам, Трефилов остается главным тренером клуба. Исполняющий обязанности наставника команды Денис Сайфуллин находится на связи с Евгением Трефиловым, который корректирует тренировочный процесс.

«Сейчас у нас будут товарищеские матчи со «Ставрополем», мы отправим своего видеооператора. Он снимет две игры на видео, потом покажем игры Трефилову на ноутбуке. Поэтому он непосредственно руководит командой, находясь в больничной палате», — цитирует Вальтера «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 февраля Евгений Трефилов был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Это произошло перед матчем с французским «Безансоном». Изначально операцию назначили на 7 февраля, однако ее перенесли на десять дней.

Евгения Трефилова 26 февраля перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. В середине марта тренера выписали из больницы. Он прошел курс реабилитации в санатории.