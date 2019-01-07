Мурад Мусаев заявил, что история с футболистом вызвала у него большое разочарование.
«Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии «Краснодара» тренируются 12 тыс. мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля», — сказал наставник «быков».
Он отметил, что у них с игроком сложились хорошие отношения, это подтверждалось его работой на тренировках.
«Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест также продлили Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.
Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник.
Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Кокорину и Мамаеву 21 декабря поменяли статью обвинения на более тяжкую — вместо побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью.
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