Тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Боб Доневалд: клуб сейчас сломлен

В краснодарском «Баскет-холле» 29 марта прошла первая пресс-конференция нового главного тренера команды Боба Доневалда.

Американский тренер возглавил краснодарский клуб 19 марта, сменив на посту серба Владе Йовановича. Доневалд — третий главный тренер клуба в этом сезоне. Команда начинала сезон под руководством серба Саши Обрадовича.

По его словам, он узнал о предложении «Локо», когда был с семьей на озере в Мичигане. Уже на следующий день Доневалд вылетел в Россию.

Тренер отметил, что у клуба богатая история, но сейчас он сломлен. Он добавил, что это вызов, который его воодушевил.

«У нас ограниченное время из-за постоянных матчей. Я вижу, что у «Локо» есть дисциплина. Это важно. В матче «Цмоки» в Минске мы увидели изменения в движении мяча. У нас было 28 ассистов. Я видел много игр «Локо». То, что я увидел в них, — это недостаток доверия между игроками. Мы его восстанавливаем. С помощью того же движения мяча», — рассказал тренер.

Доневалд ранее работал в трех клубах НБА, он был ассистентом главного тренера в «Шарлотт», «Нью-Орлеане» и «Кливленде». Также он возглавлял сборную Китая, сообщает «Р-Спорт».