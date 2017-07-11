Тренер регбийной «Кубани» прошел обследование после удара молнии

Александр Алексеенко уже продолжил работу с командой.

«Тренер 10 июля прошел обследование. Ему сделали УЗИ, МРТ. Врачи дали заключение, что Алексеенко может без ограничений приступать к работе», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы регби-клуба «Кубань» Роман Запороцкий.

Сейчас тренер готовит команду к полуфинальному матчу Кубка России по регби, который пройдет 15 июля. «Кубань» встретится с «ВВА-Подмосковьем» на краснодарском стадионе «Труд» в 17:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в тренера РК «Кубань» Александра Алексеенко попала молния. Это произошло 8 июля в Новокузнецке во время выездного матча команды с местным «Металлургом».

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