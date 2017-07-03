Тренер РК «Кубань» Алексеенко: в матче с «ВВА-Подмосковье» мы показали класс

Встреча прошла 2 июля на краснодарском стадионе «Труд».

Уже на шестой минуте «казаки» заработали семь очков. Евгений Непейвода прорвал защиту гостей и осуществил попытку, а Сергей Сугробов как обычно мастерски выполнил реализацию. Остановить натиск хозяев монинцам удалось лишь грубой игрой. За эту грубость судья дважды назначил штрафной, оба раза точен был Сугробов. На перерыв команды отправились при преимуществе краснодарцев — 13:0.

Во второй половине «Кубань» продолжает набирать очки. Никита Скачко и Роман Ходин заносят попытки, Сугробов вновь выполняет точные удары. Однако выиграть всухую хозяевам не удается. В конце матча Тагир Гаджиев нарушает правила, получает желтую карточку и покидает газон. Счет 27:7 — вторая победа «Кубани» в противостоянии.

«Благодарен ребятам, они сегодня выполнили на 100% то, к чему мы готовились. Мы очень много провели теоретических занятий, разбирали игру нашего соперника и сегодня показали класс», — рассказал главный тренер РК «Кубань» Александр Алексеенко.

Класс этот краснодарцам предстоит подвердить еще не раз. Впереди у «Кубани» еще семь матчей регулярного чемпионата России, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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