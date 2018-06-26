Тренер сборной Перу назвал Сочи особым городом

Рикардо Гарека отметил, что команда достойно завершила выступление на чемпионате мира и запомнит турнир в России на всю жизнь.

«Мы такая команда, которая может расти и дальше, мне кажется, что сборная Перу достойно уходит с чемпионата мира. Думаю, что все сложилось справедливо», — сказал он.

Гарека поблагодарил не только перуанских болельщиков, но и жителей России.

«Сегодня мы играли в очень красивом городе, здесь прекрасные места, Сочи — особый город на морском побережье. Люди в России к нам очень хорошо относились, куда бы мы ни ездили, и мы запомним это на всю жизнь. Здорово, что в результате мы смогли выиграть одну игру, но мы ожидали большего», — цитирует Гареку ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Перу 26 июня выиграла у команды Австралии на матче ЧМ в Сочи. Команда одержала победу на чемпионатах мира впервые с 1978 года. Перуанцы набрали три очка и заняли третье место в группе С.

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