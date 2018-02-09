Тренер сборной России по регби поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией

Команды сойдутся на стадионе «Кубань» 10 февраля.

Обе сборные 9 февраля провели открытые тренировки и предматчевые пресс-конференции. Бьются команды за титул чемпионов Европы. Сейчас хозяева в турнирной таблице — четвертые, гости — на третьем месте.

«Это будет равный матч. Победит тот, кто сделает меньше ошибок, преподнесет больше сюрпризов сопернику», — считает главный тренер сборной России по регби Александр Первухин.

«Надеюсь повторить те подвиги, которые уже приходилось совершать. Вся команда живет мечтой о том, чтобы попасть на Кубок мира», — сказал игрок сборной России по регби Василий Артемьев.

Встреча начнется в 15:00. Для арены она станет исторической. Регбийных матчей здесь еще не проводилось.

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