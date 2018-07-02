Тренер сборной Хорватии назвал российскую команду великим соперником

Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча Россия — Хорватия.

«Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником. Я скажу ребятам, что мы будем играть с лучшей командой на чемпионате мира. Это будет зрелищная игра», — сказал главный тренер сборной Хорватии.

Также он рассказал о тактике своих подопечных на матч.

«Будем стараться не растерять осторожность и не быть чрезмерно уверенными», — цитируют тренера «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России сыграет с командой Хорватии 7 июля.

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