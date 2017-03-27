Тренер сборной РФ по футболу рассказал о предстоящей игре в Сочи

Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов 27 марта рассказал о предстоящем матче национальной команды по футболу со сборной Бельгии в Сочи.

«Не могу сказать, что будет сложнее (чем с Кот д’Ивуаром) или легче. Следующий матч просто будет другой, бельгийцы даже системно играют по-другому. Они играют побыстрее в плане перемещения мяча, быстро комбинируют. Естественно, под это надо подстраиваться и нельзя никогда о сопернике забывать. Но надо навязывать свою игру», — отметил он.

Тренер добавил, что Сочи преобразился с тех пор, как он работал в местной «Жемчужине».

На вопрос по поводу свиста болельщиков с трибун во время игры с Кот д’Ивуаром в Краснодаре, Черчесов ответил, что не слышал, чтобы кто-то свистел, потому что концентрировался на игре.

«Раз мы вышли, образно говоря, на помост, то надо доставлять удовольствие болельщикам. Если кто-то посчитал, что это мало, и он хочет лучше, то он проявил свои эмоции. Это надо не критиковать и обсуждать, а принять, — отметил он. — Это нормальное явление, которое неприятно, но, значит, не надо этого допускать. О чем я всегда игрокам и говорю».

Он также добавил, что критика бывает всегда, в том числе и после выигрышей. А после проигрышей она неизбежна. Поэтому надо делать профессиональные выводы и двигаться дальше, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу 24 марта уступила команде из Кот-д’Ивуара в контрольном матче перед Кубком конфедераций. На матч Россия — Бельгия в Сочи продали более 18 тыс. билетов. Этим матчем откроют стадион «Фишт», который находился на реконструкции.

Памятку болельщикам футбольного матча Россия — Бельгия в Сочи смотрите здесь.

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