Тренер тульского «Арсенала» Божович опроверг переход в ФК «Краснодар»

По словам Миодрага Божовича, это безосновательные слухи.
Тренер заявил, что был расстроен новостями о возможном переходе в «Краснодар».
«Меня очень огорчали такие новости, потому что в «Краснодаре» сейчас есть тренер, который справляется со своими обязанностями. Подобные разговоры никому не нужны и ничего под собой не имеют», — сказал он в интервью «Известиям».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре СМИ сообщили, что ФК «Краснодар» может возглавить тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович.
Букмекеры начали принимать ставки на смену тренера ФК «Краснодар» до Нового года.
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