Тренера вратарей ФК «Уфа» выписали из больницы в Краснодаре

Тренера вратарей ФК «Уфа» Юрия Перескокова, госпитализированного в Краснодаре, 21 марта выписали из больницы.

«Чувствую себя хорошо. Сейчас выписываюсь и полечу в Уфу. Клуб уже заказал мне билеты. Поэтому сегодня точно вернусь и там уже буду долечиваться», — рассказал тренер.

Он отметил, что краснодарские врачи не хотели так рано его выписывать и планировали понаблюдать еще пару дней.

«Для меня главная задача была встать на ноги. В «Уфе» тоже переживали, что я рано возвращаюсь, но мне так легче. Чувствую себя намного лучше и хочу поскорее вернуться», — цитирует Перескокова «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Юрия Перескокова 18 марта госпитализировали в Краснодаре. У него на три минуты остановилось сердце. К трапу самолета подали машину скорой медицинской помощи. Врачам удалось реанимировать мужчину.

Футбольный клуб «Краснодар» 19 марта в домашнем матче 20-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уфой».

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