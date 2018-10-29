Тренером ГК «Кубань» назначили Дениса Сайфулина

Он заменит на этом посту Александра Тарасикова, который переведен на должность советника генерального директора.

Тарасиков из-за проблем со здоровьем не имеет возможности полностью быть включенным в тренировочный процесс команды. Однако он остается в клубе и будет вкладывать в его развитие свой опыт.

«Как бы ни было грустно, но возраст есть возраст. Да и пора давать дорогу молодым. Я все равно остаюсь в системе родного для меня клуба. Надеюсь принести «Кубани» пользу в ином качестве», — отметил Александр Тарасиков.

Денис Сайфулин несколько лет работал вторым тренером в звенигородской «Звезде», сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

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