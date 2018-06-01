Тренеры 11 сборных обратились к болельщикам ЧМ-2018

Они записали видеообращение в преддверии чемпионата мира по футболу.

Видеозапись выложили на официальной странице турнира во «ВКонтакте».

К болельщикам обратились главные тренеры Станислав Черчесов (Россия), Тите (Бразилия), Гарет Саутгейт (Англия), Дидье Дешам (Франция), Хеймир Халльгримссон (Исландия), Карлуш Кейруш (Иран), Гернот Рор (Нигерия), Фернанду Сантуш (Португалия), Владимир Петкович (Швейцария), а также начальник команды Аргентины Хорхе Бурручага и помощник тренера команды Перу Нольберто Солано.

«Вы приложили много усилий, чтобы войти в число тех, кому достанутся заветные билеты. И теперь вы пойдете смотреть матчи чемпионата мира в России. Поделюсь секретной информацией: как только получил подтверждение о покупке билета, сразу оформляй паспорт болельщика», — сказал Черчесов.

Российский тренер напомнил, что паспорт болельщика дает много других преимуществ. Главное из них — бесплатный проезд внутри городов и между городами.

В ролике болельщикам напомнили правила посещения стадионов, попросили болеть как можно громче, уважая при этом соперников и их болельщиков, а также помнить про недопустимость дискриминации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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