Тренеры олимпийской сборной РФ провели мастер-класс в школе ХК «Сочи»

В тренировке приняли участие более 20 воспитанников школы «Сочи».

Тренировочный процесс был построен согласно национальной программе развития хоккея, которую представили в марте. Ее внедрение начнется со следующего сезона.

Занятия продолжались один час. После организовали фото- и автограф-сессию с тренерами национальной команды и нападающим сборной Денисом Зерновым.

По словам тренера олимпийской сборной России Ильи Воробьева, появление этой программы очень важно для развития хоккея, но нужно немного подождать, чтобы она дала плоды.

Национальную программу разработала Федерация хоккея России, она будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ, сообщает ТАСС.

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