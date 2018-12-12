Треть жителей Кубани будет работать в новогодние праздники

По результатам опроса службы исследований сайта по поиску работы, трудиться будут около 30% кубанцев.

Около 41% опрошенных планируют провести время на новогодних каникулах с близкими, 24% жителей края наметили на длинные выходные домашние дела. Лишь 17% участников опроса намерены отправиться в путешествие, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе HeadHunter по ЮФО и СКФО.

Опрос проводился с 16 по 25 ноября среди 8 тыс. 136 соискателей на сайте hh.ru. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

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