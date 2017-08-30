Третьего подозреваемого в стрельбе в Краснодаре задержали в квартире его знакомого

По данным полиции, злоумышленник не успел оказать сопротивление.

«Сотрудники полиции Краснодарского края задержали третьего подозреваемого в квартире его знакомого в Славянском микрорайоне на улице Анапской. В момент задержания 25-летний краснодарец не успел оказать сопротивление», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В задержании участвовали сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СК официально подтвердил, что вечером 30 августа задержали третьего подозреваемого в стрельбе на посту ДПС — 25-летнего Дмитрия Карачкина.

Стрельбу по полицейским злоумышленники открыли 28 августа. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того, чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать.

Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

Водителя 21-летнего Никиту Медведева задержали в ночь на 30 августа. В Интернете появилось видео операции.

Вернуться на ленту

Источник