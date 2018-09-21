Третий дивизион зенитных ракетных комплексов заступил на дежурство в Крыму

Боевые расчеты «Триумфа» 16 сентября участвовали в тренировке по развертыванию зенитных ракетных комплексов.

По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота России, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории.

Первый зенитный ракетный полк С-400 заступил на боевое дежурство в январе 2017 года в Крыму. Второй дивизион начал дежурство через год.

ЗРК С-400 способен поражать средства воздушно-космического нападения на средней и большой дальности. Также он может уничтожать аэродинамические цели с расстояния в 400 км, а тактические баллистические — до 60 км, сообщает телеканал «360».

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