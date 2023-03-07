Третий форум «Один пояс, один путь» пройдет в Китае в 2023 году

В этом году в Китае пройдет третий форум «Один пояс, один путь». Об этом заявил министр иностранных дел Китая Син Ган во вторник на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«В этом году Китай примет у себя третий форум международного сотрудничества», — сказал он.

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Как отметил глава МИД КНР, за последние 10 лет в рамках данной инициативы инвестировано около 1 трлн долларов, реализовано более 3 тыс. проектов. По железнодорожной линии «Китай-Европа» проехало 65 000 поездов, и это открытая инициатива», — сказал министр иностранных дел Китая.

Первый Форум «Один пояс, один путь» прошел в мае 2017 года.