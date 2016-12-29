Третий бортовой самописец упавшего под Сочи Ту-154 разрушен — СМИ

По данным СМИ, третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154, разбившегося под Сочи, разрушен.

Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сказал собеседник.

Третий бортовой самописец дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Источник уточнил, что, хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке. Состояние двух других бортовых самописцев оценивается как удовлетворительное. Их расшифровка проводится в Москве и будет завершена в ближайшее время, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна.

А 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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