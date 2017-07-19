style=»width: 100%;»> Три четверти урожая зерновых и бобовых уже собрали на Кубани

Валовой сбор зерна в Краснодарском крае превысил 7,6 млн тонн.

Зерновые колосовые и зернобобовые культуры к сегодняшнему дню убраны уже на 75% посевных площадей региона. Средняя урожайность зерна по краю составляет порядка 62 ц/га, что выше уровня прошлого года почти на 3 ц/га. Озимая пшеница обмолочена на площади более 1 млн га — это 73% от намеченного. Валовой сбор составляет почти 6,5 млн тонн.

Уборка гороха на зерно практически завершена. На данный момент урожай составляет более 212 тысяч тонн — это на 92 тысячи тонн больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Уборка в регионе идет хорошими темпами. Нам важно собрать урожай не просто на уровне прошлого года, а превзойти его. Сейчас для этого все ресурсы и возможности есть», — отметил глава региона Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Староминский район.

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