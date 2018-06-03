Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-07» 3 июня благополучно приземлился в степи Казахстана.

Об успешной посадке в своем микроблоге в Twitter сообщил «Роскосмос».

В составе экипажа, пробывшего на станции 168 дней, были российский космонавт Антон Шкаплеров, космонавт NASA Скотт Тингл и представитель Японского космического агентства Норишиге Канаи.

Россиянин вернул на землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, доставленный на станцию 24 марта другим космонавтом, Олегом Артемьевым.

На высоте 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает с 28 000 до 800 км/ч. Далее последовательно начинают раскрываться парашюты. Посадка в 15:40 мск.

Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/SuZX4SK06N

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 июня 2018 г.

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