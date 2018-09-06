Три долгостроя в Сочи исключат из списка проблемных объектов

Такое предложение озвучили на краевом совещании в Краснодаре. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Он отметил, что инвесторы в Сочи уже активно достраивают многоэтажки сразу в нескольких районах курорта. Вскоре больше 2 тыс. человек получат свои квартиры. В центре внимания были и вопросы подключения проблемных объектов к коммуникациям.

«Что должен сделать муниципалитет — обеспечить подключение под протокол. Чтобы должностное лицо или председатель этого тсж получил под роспись договор технологического присоединения. Как только они его оплатят, ресурсники выполнят свои обязательства по подключению к инженерным сетям и коммуникациям», — сказал Андрей Алексеенко.

Обсудили и ситуацию с долгостроями по всему региону. Андрей Алексеенко подчеркнул: в целом на Кубани ситуация в сфере защиты прав дольщиков стабильно улучшается. С ноября 2017 года помощь получили 26 тыс. человек.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник