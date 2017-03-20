Три игрока ФК «Краснодар» в составе сборной России сыграют с Кот-д’Ивуаром

Главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов в марте назвал имена игроков, которые сыграют против Кот-д'Ивуара и Бельгии. В списке — трое футболистов «Краснодара».

Один из них — защитник Роман Шишкин. У него — 13 встреч за россиян.

Опорный полузащитник «быков» Юрий Газинский — второй игрок из списка. За сборную страны он сыграл четыре раза.

В российское нападение выбрали Федора Смолова. В 19 матчах за сборную форвард горожан забил шесть мячей. Появится ли он на поле, пока неизвестно.

Сборная России товарищескую встречу против Кот-д’Ивуара проведет в Краснодаре 24 марта. С бельгийцами национальная команда встретится 28 марта на сочинском стадионе «Фишт», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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