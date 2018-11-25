Три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ

По данным ФСБ, суда зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России и движутся к Керченскому проливу.

Три корабля пересекли границу РФ 25 ноября около 7:00. Они продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта.

Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей.

Погранслужба ФСБ принимает меры для обеспечения безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник