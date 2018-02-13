Три кубанские керлингистки в составе сборной 14 февраля выступят на Олимпиаде

Российские керлингисты 13 февраля впервые в истории завоевали медаль на Олимпийских играх.

Причем Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому не хватило буквально нескольких бросков до выхода в финал. Как итог — бронзовые награды.

Теперь женская сборная намерена взойти на верхнюю ступень пьедестала.

«Конечно, они настроены и находятся в хорошей форме. Но основной фактор — это психология. Сейчас на них будет оказываться давление, которое уже существует. Тут важна психологическая устойчивость», — сказал президент Краснодарской краевой федерации керлинга Ефим Жидилев.

Керлинг стал олимпийской дисциплиной не так давно: соревнования проводят в седьмой раз. И в этом году организаторы решили добавить отдельный турнир среди смешанных пар. Всего в дисциплине разыграют три комплекта наград. Команда из России в числе фаворитов: спортсмены ехали на Олимпиаду в звании чемпионов Европы. Первой команда встретится со сборной Великобритании.

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Олимпийские игры — 2018

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