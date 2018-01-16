Три кубанские команды прошли в Высшую лигу КВН

В Сочи завершился фестиваль «КиВиН-2018». По итогам этих отборочных состязаний, в которых участвовали около 500 команд, места в элите достались «Русской дороге» из Армавира, брюховецкой команде «НАТЕ» и «Планете Сочи».

На гала-концерте фестиваля они выступили вместе с двумя десятками лучших команд России. Номера кубанских игроков впечатлили как зрителей, так и членов жюри.

«Для нашего региона это крайне удачное выступление, потому что впервые за всю историю КВН три команды попали в Высшую лигу», — считает куратор команд КВН «Русская дорога» и «НАТЕ» Дмитрий Крамарь.

Теперь им предстоит выступить в Москве и побороться за чемпионский кубок с сильнейшими командами страны и ближнего зарубежья.

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