Три кубанских клуба начали сезон в Футбольной национальной лиге

«Краснодар-2», «Сочи» и «Армавир» 17 июля провели матчи 1-го тура Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.

«Краснодар-2» пропустил гол в начале встречи с «Сибирью», однако на 93-й минуте сравнял счет благодаря усилиям Сергея Бородина. Матч прошел на стадионе Академии ФК «Краснодар».

«Армавир» на выезде в Хабаровске крупно уступил местному СКА — 3:0.

«Сочи» (бывший «Динамо-Спб») на стадионе «Юг-Спорт» с минимальным счетом уступил «Спартаку-2» — 0:1.

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