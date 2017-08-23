Три кубанских клуба проведут матчи 1/32 финала Кубка России по футболу

ФК «Кубань» 23 августа в гостях сыграет с «Армавиром», а новороссийский «Черноморец» в Нальчике встретится с местным «Спартаком».

В официальных матчах «Кубань» и «Армавир» встречались лишь трижды, и только в Кубке. В последний раз это было 21 год назад. Тогда армавирцы победили в овертайме — 2:1. Оба клуба связывают давние дружеские отношения. Но в этот раз в Армавире командам предстоит упорная борьба. Встреча начнется в 19:00.

«Черноморцу» предстоит борьба в Нальчике с местным «Спартаком». В чемпионате новороссийцы немного отстали от соперника, но в Кубке России раньше уже его обыгрывали. Матч начнется в 18:30.

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