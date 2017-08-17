Три кубанских спортсмена отправились на ЧЕ по пляжному волейболу

Турнир проходит в Юрмале.

В мужских соревнованиях, в группе С выступают игроки краснодарского «Динамо» Вячеслав Красильников и Никита Лямин. В женской сетке ЧЕ Надежда Макрогузова из станицы Тбилисской борется за награды в Юрмале вместе с Екатериной Бирловой из Москвы. Девушки выступают в группе Е.

Первые игры уже позади, 17 августа — заключительный день группового этапа. Красильников и Лямин встретятся с немцами Шуманном и Толе. Макрогузова и Бирлова сыграют дважды, сначала с хозяйками турнира Лиепинлауска — Цайца, а затем с парой Квапилова — Колочова из Чехии.

Завершится чемпионат Европы по пляжному волейболу 20 августа.

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