Трибуну трассы «Формулы-1» в Сочи назвали в честь пилота Петрова

Одну из трибун «Сочи-Автодрома» назвали в честь первого российского пилота в истории «Формулы-1» Виталия Петрова.

«Трибуна находится на одном из самых крутых поворотов гоночного трека, именно отсюда болельщики могут увидеть экстремальные торможения болидов со скорости около 340 км/ч перед сложнейшим участком трассы, едва превышающим отметку в 100 м», — рассказали организаторы Гран-при России «Формула-1».

Трибуна имени Петрова рассчитана на 7 тыс. зрительских мест, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе автодрома.

«Я невероятно благодарен организаторам Гран-при России за оказанную честь и уважение в мой адрес. Это действительно большое событие в моей жизни и, конечно, эта трибуна — одна из самых интересных, и я уверен, что она будет заполнена до отказа», — сказал спортсмен.

Карьеру в автоспорте Виталий Петров начал в 2001 году, в 2010-м впервые принял участие гонках «Формулы-1» в составе команды «Рено». Самым ярким его достижением в «королевских» гонках стало третье место на Гран-при Австралии в 2011 году.

Ранее на «Сочи-Автодроме» трибуну Т3 назвали именем действующего российского гонщика «Формулы-1» Даниила Квята.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четвертый Гран-при России пройдет в Сочи с 27 по 30 апреля. Контракт на проведение российского этапа гонок продлили до 2025 года.

Выпуск программы «Кубань на высоте» про «Формулу-1» в Сочи смотрите здесь.

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