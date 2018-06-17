Трое кубанских врачей стали лауреатами всероссийского конкурса

Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения России подвела итоги традиционного Всероссийского конкурса врачей.
Лучшим неонатологом России признана Ольга Шишкина — врач-неонатолог Детской краевой клинической больницы.
Третье место в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» завоевала Борисенко Алексеевна — врач Станции скорой медицинской помощи в Армавире.
В номинации «Лучший педиатр» второе место заняла Ирина Жданова — заведующая отделением, врач-педиатр Детской краевой клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
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