Трое подозреваемых в нападении на полицейских в Краснодаре входили в радикальную группировку

Об этом сообщил начальник подразделения по борьбе с терроризмом краевого управления ФСБ Николай Удовик.

«Три человека, которые вели стрельбу по полицейским, из них один ранее был осужден как националист. Все они входили в единую группировку, члены которой сейчас проверяются. Также являются приверженцами идеологии праворадикальной», — цитирует Удовика ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельбу по полицейским в Краснодаре злоумышленники открыли 28 августа. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того, чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать.

Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

Первый задержанный — 27-летний Владислав Гмыря в 2010 году был осужден за экстремизм.

Водителя — 21-летнего Никиту Медведева — задержали в ночь на 30 августа. В Интернете появилось видео операции. Третьего подозреваемого, 25-летнего Дмитрия Карачкина, задержали вечером 30 августа в квартире у знакомого. Видео спецоперации можно посмотреть здесь.

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