Троих подозреваемых в стрельбе в Геленджике объявили в розыск

02 августа в 17:53

Мужчины могут передвигаться на белой Toyota Camry с номером Т597СО123.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью разыскивают Альберта Арменаковича Антоняна 1983 года рождения, Рубена Мартуновича Кананяна 1983 года рождения и Армена Артуровича Хачатряна 1984 года рождения.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемых, просят сообщить об этом по телефонам: 8(86141)32-9-35, 8(86141)65-2-02 или 102, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 августа в поселке Кабардинка на улице неизвестные стреляли в мужчину. Сотрудники полиции установили, что потерпевший, местный житель 1990 года рождения, получил огнестрельное ранение в левое бедро. Его госпитализировали.

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