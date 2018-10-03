Троих подростков после ЧП в школе Краснодара готовят к выписке

В больнице остаются еще семь детей, которые пострадали после распыления газа в школе №35. Жизни учеников ничто не угрожает.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Еще троих подростков готовят к выписке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 2 октября около 11:00 в школе № 35 распылили баллончик с перцовым газом. Резкий запах ученики почувствовали в коридоре перед уроком. Эвакуировали около 800 человек. Уроки в школе отменили. После распыления баллончика в школе Краснодара в больницу отправили 18 человек.

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