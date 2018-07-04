Троих пострадавших в ДТП на трассе Джубга — Сочи госпитализировали

Авария произошла в Дагомысе на улице Армавирской. Там легковая машина на полном ходу врезалась в толпу людей на тротуаре. Погиб один человек.

ДТП попало в объектив одной из камер видеонаблюдения. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям. На них видно, как машина пересекает встречную полосу, сносит ограждение и вылетает на тротуар. В этот момент там находились шесть пешеходов.

«По предварительной информации, водитель иномарки 1995 года рождения, двигаясь из Центрального Сочи, уснул за рулем, пересек встречную полосу и наехал на пешеходов. Мужчина погиб на месте, еще трое доставлены в лечебные учреждения», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

По некоторым данным, одна из женщин госпитализирована с тяжелыми травмами. Все обстоятельства происшествия в Дагомысе устанавливают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник