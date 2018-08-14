Труппу Краснодарского академического театра драмы пополнила выпускница КГИК

Елизавета Варенникова — ученица заслуженной артистки Кабардино-Балкарии, режиссера, профессора Светланы Ливада.

Новая актриса театра драмы в 2018 году окончила Краснодарский государственный институт культуры, по специальности «актер театра и кино».

Среди ее учебных работ — роли в пяти спектаклях по произведениям российских и зарубежных писателей («Отель двух миров», «Годы Странствий», «Белый пароход», «Роман с кокаином» и «Учитель химии»).

«Несмотря на юный возраст, актриса уже успела поучаствовать в двух телевизионных проектах на федеральных каналах», — сообщает пресс-служба театра.

Варенникова увлекается спортивным туризмом, любит фотографировать и путешествовать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне выпускники КГИК под руководством профессора кафедры театральных искусств КГИК Светланы Ливада показали дипломные спектакли в краснодарском театре драмы.

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