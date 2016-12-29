Ту-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд

Разбившийся в Сочи 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154 успел набрать высоту только в 250 метров.

«Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров. На этом эшелоне скорость в пределах 360-370 километров в час», — рассказал начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

Он также сообщил, что одна из фраз, которую произнес командир воздушного судна, говорит о начале развития особой ситуации на борту.

«Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации… Радиообмен был крайне краток, вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд», — цитирует Сергея Байметова «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны сообщили о семи версиях авиакатастрофы Ту-154. Максим Соколов ранее отметил, что версия теракта не рассматривается в качестве основной. Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что не исключено механическое воздействие на Ту-154.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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